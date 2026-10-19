Четыре раза за полгода: часто болеющим урежут листки нетрудоспособности

ТАСС: Минздрав захотел сократить больничные до 3 дней при частых обращениях

Общество

Министерство здравоохранения РФ подготовило новые ограничения для граждан, регулярно оформляющих освобождение от работы. Пациентам, бравшим больничный более четырех раз за последние полгода, новый листок нетрудоспособности предложено выдавать максимум на три дня. За этот легальный трехдневный таймаут врачебная комиссия должна будет оперативно установить причины постоянных болезней и скорректировать лечение. О деталях ведомственной инициативы информирует ТАСС.

Что меняется в правилах выдачи больничных

Новый порядок вводит жесткую привязку сроков к истории болезней пациента:

  • Трехдневный лимит: при пятом и последующих обращениях за полгода лечащий врач сможет единолично выписать больничный только на 3 календарных дня.
  • Подключение комиссии: продление больничного свыше трех дней станет возможным исключительно по решению врачебной комиссии, которая проведет допобследование.
  • Кто попал под исключения: жесткие ограничения не затронут больничные по уходу за родственниками, по беременности и родам, а также при лечении социально значимых диагнозов и прохождении гемодиализа.

Текущая норма позволяет терапевту оформлять листок нетрудоспособности единолично на срок до 15 дней. В ведомстве рассчитывают, что новшество поможет выявлять скрытые заболевания на ранних стадиях и пресечет злоупотребления.

Читайте также

От 30 тысяч рублей до трех лет размещения: что известно о «Пенсионном Максимуме»

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Без заднего стекла: чем шокировал посетителей концепт Alpine A310 Vision

Судебный иск против Ryanair: почему эксперты не спешат говорить о нарушении правил

Нарушения были, но дело закрыли: родители доказывают вину медиков в гибели младенца

Нарушения были, но дело закрыли: родители доказывают вину медиков в гибели младенца

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Случайная «находка» превратила дело о краже в дуэт уголовных статей для россиянина

Случайная «находка» превратила дело о краже в дуэт уголовных статей для россиянина

Дома разрушены, есть погибший: что известно об атаке БЛПА на Подмосковье

Огонь вспыхнул рядом с артистом: что произошло на концерте Элджея в Новосибирске

Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян

Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Добавьте mosregtoday.ru в избранное