Четыре раза за полгода: часто болеющим урежут листки нетрудоспособности
ТАСС: Минздрав захотел сократить больничные до 3 дней при частых обращениях
Министерство здравоохранения РФ подготовило новые ограничения для граждан, регулярно оформляющих освобождение от работы. Пациентам, бравшим больничный более четырех раз за последние полгода, новый листок нетрудоспособности предложено выдавать максимум на три дня. За этот легальный трехдневный таймаут врачебная комиссия должна будет оперативно установить причины постоянных болезней и скорректировать лечение. О деталях ведомственной инициативы информирует ТАСС.
Что меняется в правилах выдачи больничных
Новый порядок вводит жесткую привязку сроков к истории болезней пациента:
- Трехдневный лимит: при пятом и последующих обращениях за полгода лечащий врач сможет единолично выписать больничный только на 3 календарных дня.
- Подключение комиссии: продление больничного свыше трех дней станет возможным исключительно по решению врачебной комиссии, которая проведет допобследование.
- Кто попал под исключения: жесткие ограничения не затронут больничные по уходу за родственниками, по беременности и родам, а также при лечении социально значимых диагнозов и прохождении гемодиализа.
Текущая норма позволяет терапевту оформлять листок нетрудоспособности единолично на срок до 15 дней. В ведомстве рассчитывают, что новшество поможет выявлять скрытые заболевания на ранних стадиях и пресечет злоупотребления.