Четыре раза за полгода: часто болеющим урежут листки нетрудоспособности

Министерство здравоохранения РФ подготовило новые ограничения для граждан, регулярно оформляющих освобождение от работы. Пациентам, бравшим больничный более четырех раз за последние полгода, новый листок нетрудоспособности предложено выдавать максимум на три дня. За этот легальный трехдневный таймаут врачебная комиссия должна будет оперативно установить причины постоянных болезней и скорректировать лечение. О деталях ведомственной инициативы информирует ТАСС.