Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от самой распространной аллергии

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила о регистрации первой в мире рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат получил название «Аллергарда» и может стать доступным уже в октябре 2026 года. Заявление прозвучало на форуме «Биопром», пишет «ФедералПресс» .

По словам главы ФМБА, на первом этапе планируется охватить вакцинацией порядка 60 тысяч человек. Это первый в мире препарат такого типа, направленный против березовой пыльцы.

Масштаб проблемы впечатляет: от аллергии на пыльцу березы в мире страдает свыше 100 млн человек. В исследованиях чаще фигурируют не абсолютные цифры, а доли — чувствительность к березовому аллергену выявляют у 8-16% людей, а среди пациентов аллергологических клиник показатель достигает 7-57%. При этом эксперты подчеркивают: речь идет о выявленной чувствительности, а не о тех, у кого симптомы ярко выражены. У части людей реакция настолько слабая, что они не связывают весеннее недомогание с цветением.

Распространенность во многом зависит от географии. Там, где береза растет массово — в Центральной и Северной Европе, значительной части России, отдельных зонах Азии, — чувствительных людей заметно больше. В южных регионах, где березы меньше, показатель обычно ниже.

Число аллергиков продолжает расти. Изменение климата растягивает сезон пыления, а загрязнение воздуха в городах делает слизистые более уязвимыми к аллергенам. Свою лепту вносит и улучшение диагностики: люди чаще обращаются к врачам и получают точный диагноз, что отражается в статистике.