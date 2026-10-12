Не просто служебная машина: чем удивляет полицейский BMW M5 Touring

BMW M представила универсал M5 Touring в немецкой полицейской раскраске. Автомобиль получил сине-бело-желтую ливрею и проблесковые маячки на крыше, однако пока предназначен только для демонстрации. О новинке сообщает Carscoops.

Полицейская ливрея для мощного универсала

Проект курировали Саша Айфель, отвечающий в BMW M за разработку специальных автомобилей и функциональную безопасность, и бывший руководитель разработок компании Дирк Хэкер.

Основой стал серийный BMW M5 Touring. Из-за более широкого кузова, расширенных крыльев и агрессивных бамперов пленку с полицейской раскраской пришлось подгонять под особенности спортивной модели. На задних дверях вместо флага Баварии разместили логотип BMW.

При этом автомобиль не оснащен всем оборудованием, необходимым для настоящей полицейской службы. Он получил только специальную окраску и световую балку с проблесковыми маячками.

Гибридная установка развивает 717 л. с.

Техническая часть осталась серийной. BMW M5 Touring оснащен 4,4-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и подключаемой гибридной системой. Совокупная мощность установки составляет 717 л. с., а крутящий момент достигает 1000 Нм.

На электротяге универсал способен преодолеть до 65 км. Это позволяет ему передвигаться по городским улицам и жилым кварталам с минимальным шумом от силовой установки.

BMW ждет интереса со стороны полиции

В компании рассчитывают, что полицейские ведомства заинтересуются такой версией M5 Touring. Если поступят соответствующие заказы, BMW готова организовать выпуск автомобиля для правоохранительных органов.

Пока же показанный универсал остается демонстрационным экземпляром, а его появление в реальных полицейских автопарках будет зависеть от спроса.