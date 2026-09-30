«Медведи выходят к людям»: в Забайкалье ввели режим повышенной готовности

Губернатор Осипов: в Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Режим повышенной готовности действует на всей территории Забайкальского края. Причиной стали участившиеся случаи выхода диких животных к населенным пунктам. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.

По словам главы края, соответствующее решение было принято 29 сентября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Осипов подчеркнул, что ситуация с выходами животных, в том числе медведей, требует особого внимания.

Губернатор поручил руководителям муниципальных округов сформировать рабочие группы, организовать информирование жителей и взять под контроль вывоз бытовых отходов, которые могут привлекать диких зверей.

Ранее сообщалось о том, что предпринимателей Красночикойского округа попросили закрывать магазины раньше.

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