«Выбирают нравственность». В РПЦ сообщили о росте числа молодых прихожан

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о росте числа молодых людей, проявляющих интерес к православию и посещающих храмы. Об этом сообщает РИА Новости .

«В последнее время мы замечаем рост числа молодежи, которые интересуются православием, которые приходят в храмы. Многие молодые люди и девушки для себя заново открывают сегодня православие», — сообщил Лукьянов.

По его словам, молодые люди, принимающие решение стать православными, выбирают путь нравственности, что, как отметил священник, невозможно без веры.

«Многие жалуются, что Бога не чувствуют. Это происходит потому, что они боятся отдавать. А верующий человек не боится отдавать, понимая, что Бог всегда это восполнит. Поэтому побудить человека к вере можно, предложив добрые дела», — подчеркнул собеседник агентства.

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