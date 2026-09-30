Брижит Макрон неожиданно назвала себя Жан-Мишелем: что произошло за рождественским столом

Брижит Макрон во время частной беседы с одним из советников Елисейского дворца в шутку назвала себя мужским именем. Этот эпизод приводится в книге французского политического журналиста Флориана Тардифа «(Почти) идеальная пара», сообщает АиФ.

Как появилась шутка

По версии Тардифа, разговор произошел за рождественским обедом. Перечисляя родственников, Брижит Макрон упомянула Жан-Мишеля, а затем с улыбкой уточнила, что в данном случае речь идет о ней самой.

Журналист характеризует эту реплику как ироническую. Он также отмечает, что в конце 2025 года первая леди Франции вновь позволяла себе шутки на тему собственного пола на фоне распространения соответствующих слухов.

Связь со скандальными слухами

Тардиф рассматривает эпизод в контексте судебных разбирательств вокруг утверждений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Эти заявления неоднократно становились предметом судебных споров во Франции.

При этом в публикациях о судебной истории дела встречаются разные этапы разбирательств и решения различных инстанций.