Более 100 тысяч долгожителей Москвы и Подмосковья получают поддержку Соцфонда: кому и сколько платят?

Более 100 тыс. долгожителей Москвы и Подмосковья получают меры поддержки Социального фонда России. Об этом REGIONS сообщил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин. Долгожителями считаются люди, достигшие 90 лет.

В фонде отметили, что рост их числа связан с увеличением продолжительности жизни. Многие представители старшего поколения ведут активный образ жизни, осваивают цифровые технологии, занимаются спортом и участвуют в общественной жизни.

В Московском регионе проживают более 2 тыс. человек старше 100 лет. Самому пожилому долгожителю Москвы, ветерану Великой Отечественной войны Александру Ефимовичу Таранову, 110 лет. В Подмосковье самая возрастная жительница — Вера Николаевна Королева из Высоковска в Клину, ей в этом году исполнится 112 лет. Она работала в сельскохозяйственных кооперативах и имеет звание Героя Социалистического Труда.

Основной мерой поддержки остается пенсия. В зависимости от оснований ее назначают как страховую, государственную или социальную. Путин пояснил, что размер страховой пенсии зависит от продолжительности стажа, заработка, накопленных коэффициентов, наличия иждивенцев и других условий. Социальная выплата предназначена гражданам без необходимого стажа или коэффициентов. Государственные пенсии получают отдельные категории, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны.