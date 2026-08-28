Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Чеботарева рассказала Агентству городских новостей « Москва », чем отличаются ожидания от работы у зумеров и миллениалов. По ее словам, для современных молодых людей особенно важны человечное отношение работодателя и баланс между работой и личной жизнью, тогда как миллениалы остаются более амбициозными.

Чеботарева пояснила, что зумеры чувствительны к любым проявлениям токсичности, а должности мотивируют их меньше, чем возможности для саморазвития. Они чаще ориентированы на краткосрочную перспективу и горизонтальную карьеру. Миллениалы, напротив, нацелены на карьерный рост и готовы терпеть временный дискомфорт, если работа соответствует их ценностям и приносит удовольствие.

Эффективное взаимодействие между поколениями в одной компании возможно за счет гибкого управления. По мнению психолога, если руководство учитывает особенности сотрудников и признает ценность их вклада, различия становятся не так важны. Миллениалы могут добавлять работе осмысленности, а зумеры — технологичности и живости.

Отличаются и каналы коммуникации: миллениалы спокойнее относятся к личным встречам и звонкам, а зумеры предпочитают мессенджеры и избегают незапланированных разговоров. Неформальное общение важно для всех, но зумерам оно дается сложнее из-за информационного истощения и недостатка навыков, поэтому их иногда воспринимают как нелюдимых. Они не любят иерархию и бюрократию, болезненно реагируют на публичную критику и предпочитают обсуждать проблемы один на один. При этом жесткие методы управления неприемлемы для обоих поколений, но миллениалы переносят их чуть легче.