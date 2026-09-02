Жители Подмосковья подали почти 29 тыс. заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

На прошлой неделе жители Подмосковья подали почти 29 тыс. заявок на услугу «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка», с начала 2026 года на региональный портал поставило около 140 тыс. таких заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Льготную транспортную карту могут оформить учащиеся и военные пенсионеры, услуга позволяет подтвердить право на льготу, получить «Стрелку», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту и не только. Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке.

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