Многие считают замену рафинированного сахара медом простым и безоговорочно полезным шагом к здоровому питанию. Ведь мед — натуральный продукт, богатый витаминами и антиоксидантами. Однако так ли он однозначно полезен, как принято думать, или это лишь устойчивый маркетинговый стереотип? О том, чем на самом деле отличается мед от сахара и стоит ли рассматривать его как полноценную замену, корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Мария Стаховская.

По составу — почти одно и то же

Вопреки распространенному мнению, мед на четыре пятых состоит из тех же простых углеводов — глюкозы и фруктозы. С точки зрения обмена веществ организм перерабатывает их практически так же, как и обычный сахар. Калорийность отличается незначительно: чайная ложка меда содержит около 21 килокалории, тогда как ложка сахара — примерно 15, но разница объясняется более высокой плотностью меда. Гликемический индекс у него чуть ниже — около 50–61 против 65–70 у сахара, поэтому скачок инсулина оказывается несколько мягче. Однако это различие не настолько принципиально, чтобы говорить о кардинальной разнице для здоровья.

Полезные вещества: польза есть, но незначительная

В меде действительно содержатся антиоксиданты, ферменты и микроэлементы, но их концентрация настолько мала, что для получения сколько-нибудь значимого эффекта пришлось бы съесть такое количество продукта, которое перечеркнуло бы любую пользу ударной дозой углеводов. Фактически мед остается продуктом, почти полностью состоящим из сахаров, а его микронутриенты не играют роли в покрытии суточной потребности организма.

Замена сахара не помогает похудеть

Многие ошибочно полагают, что заменив сахар медом, можно снизить общую калорийность рациона. Однако Всемирная организация здравоохранения и большинство диетологов относят мед к добавленным сахарам, потребление которых следует ограничивать так же строго, как и обычного рафинада. Более того, мед может усиливать аппетит, и его добавление в чай или другие напитки провоцирует неконтролируемое поступление калорий.

Безопасная доза: сколько меда можно есть без вреда

По словам диетолога, допустимая норма для здорового взрослого человека составляет до 100 граммов меда в день, что соответствует примерно 4–5 столовым ложкам. Однако даже в этом случае важно помнить: продукт остается сладким и при злоупотреблении способен привести к набору веса и нарушению обмена веществ. Особую осторожность следует проявлять людям с сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями печени.