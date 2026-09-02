Жителям Подмосковья объяснили, почему важно участвовать в осенних выборах в России

Жителям Подмосковья и остальным россиянам важно принять участие в предстоящих осенних выборах, поскольку их голос способен повлиять на жизнь страны, региона и города. Об этом РИАМО заявил первый заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

«Выборы дают нам возможность участвовать в жизни страны, региона и города. Мы выбираем людей, которым доверяем свои интересы и важные решения на ближайшие годы. Поэтому голос каждого имеет значение. Прийти на выборы и высказать свою позицию — значит принять участие в решениях, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь», — заявил Орлов.

По его словам, это не просто формальная процедура, а реальный инструмент гражданского участия.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.