Минюст исключил «Росбалт» из списка иностранных агентов

Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение исключить акционерное общество «РС-Балт» из реестра иностранных агентов. Согласно представленной информации, организация перестала получать денежные средства, имущество, оказывать организационно-методическую, научно-техническую и иную помощь от иностранных источников, что послужило основанием для её исключения из реестра.

Напомним, что акционерное общество «РС-Балт» было внесено в реестр иностранных агентов Минюстом в октябре 2021 года. Это решение было принято на основе фактов публикации материалов других СМИ-иностранных агентов и получения денежных средств от иностранных источников. С момента включения в реестр «РС-Балт» действовало согласно требованиям, предъявляемым к организациям, признанным иностранными агентами, и выполняло соответствующие обязательства.

Однако в последующем акционерное общество приняло решение о завершении получения иностранной финансовой поддержки, что привело к смене статуса иностранного агента. Представители «РС-Балт» подчеркнули свою приверженность работе в соответствии с законами Российской Федерации и выразили надежду на восстановление доверия к их деятельности.

Специалисты полагают, что данное событие приведет к дальнейшим обсуждениям о применении таких норм в отношении средств массовой информации и информационных агентств.