Минстрой Подмосковья: комфортные условия для пациентов создали в обновленной поликлинике в Истре

В обновленной поликлинике № 1 на улице Урицкого в Истре, которая открылась после капремонта в мае 2024 года, были созданы комфортные условия для пациентов, ее обновили в соответствии с современным подмосковным стандартом «Наша поликлиника». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.