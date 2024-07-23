Минстрой Подмосковья: комфортные условия для пациентов создали в обновленной поликлинике в Истре
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В обновленной поликлинике № 1 на улице Урицкого в Истре, которая открылась после капремонта в мае 2024 года, были созданы комфортные условия для пациентов, ее обновили в соответствии с современным подмосковным стандартом «Наша поликлиника». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В ведомстве уточнили, что в медучреждении обустроили светлые холлы, оборудованные новой мебелью, зоны комфортного пребывания, санузлы, расширили спектра услуг и внедрили новые стандарты профилактики и лечения жителей. В поликлинике появилось новое отделение профилактики, в котором можно пройти диспансеризацию и профосмотр, сдать необходимый перечень анализов и обследоваться у врачей-специалистов. Помимо этого, здесь оборудован рентгенологический блок, оснащенный новым современным цифровым оборудованием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.