Минтранс Подмосковья: ЦППК организует перевозку пассажиров до аэропорта Внуково

С августа 2024 года ЦППК будет перевозить пассажиров до аэропорта Внуково, пока компания обслуживает смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В ведомстве уточнили, что график и время в пути для пассажиров не изменятся, для них также будет предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно совершить быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро. Билеты граждане смогут приобрести в кассах на станции, в БПА и приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.