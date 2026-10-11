До 70% доходов под угрозой: почему грузинским компаниям напомнили о рынке России

Грузинские компании рискуют потерять до 70% доходов, если не пересмотрят свою политику в отношении России. Такое мнение высказал лидер партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, сообщает издание «Известия».

По оценке политика, ограничение доступа к российскому рынку может привести к сокращению рабочих мест, снижению доходов населения и уменьшению поступлений в бюджет Грузии. Пипия подчеркнул, что попытки переориентировать торговлю на другие рынки уже предпринимались, однако российское направление он считает основным.

В России ограничили оборот ряда грузинских напитков

10 октября стало известно, что в России начали изымать из продажи отдельные напитки и алкогольную продукцию из Грузии. Это произошло после того, как Роспотребнадзор приостановил их ввоз и оборот.

Временные ограничения затронули продукцию компаний «Телиана Вели», «Тбилвино», «Грузинская пивная компания» и «Братья Асканели», а также минеральную воду «Набеглави» и напиток Coca-Cola грузинского производства.

В качестве причин назывались несоответствия требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

Политик допустил расширение ограничений

Пипия предположил, что ограничения могут быть связаны с поведением отдельных компаний по отношению к России и ее гражданам. По его мнению, если предприятия продолжат финансировать противников России, перечень затронутой продукции может расшириться.

В частности, политик допустил, что ограничения могут коснуться не только алкогольных и безалкогольных напитков, но и сельскохозяйственной продукции.

При этом возможные потери до 70% доходов являются оценкой Пипии. В предоставленных данных не приводится независимый расчет, подтверждающий такой масштаб потенциального ущерба для грузинских компаний.