«Зарплата от 300 тысяч». Эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение

Универсальные качества в резюме не помогают получить приглашение на собеседование и иногда работают против соискателя, сообщила в интервью «Ленте.ру» старший консультант ИТ-аутсорс компании Selecty Александра Мартемьянова.

«Кандидаты часто пытаются усилить резюме универсальными качествами, подчеркнуть готовность работать или заранее обозначить требования к работодателю. В результате появляются формулировки, которые не помогают получить приглашение на собеседование, а иногда работают против соискателя», — сказала она.

По словам эксперта, формулировки «стрессоустойчивый», «коммуникабельный», «легко обучаемый», «ответственный» встречаются настолько часто, что рекрутеры их не замечают. Проверить эти качества по резюме невозможно.

Мартемьянова отметила, что фраза «готов выполнить любую работу» вызывает вопрос о навыках и карьерной цели кандидата. Требование «зарплата — от 300 тысяч» без подтверждения опытом и результатами может отпугнуть. За словом «перфекционист» может скрываться как высокая планка качества, так и неспособность закончить задачу вовремя.

Просьба показать резюме принимающему решение человеку часто воспринимается рекрутером как сомнение в его компетентности.

В заключение Мартемьянова отметила, что большинство этих фраз сами по себе не станут причиной отказа, но резюме читают быстро, и каждая бесполезная формулировка занимает место, которое можно было отдать фактам. По ее словам, чем меньше кандидату приходится рассказывать о том, какой он ответственный и мотивированный, и чем больше это видно из его опыта, тем проще рекрутеру принять решение о следующем этапе.

Ранее сообщалось о том, что работодатели стали чаще отказывать соискателям из-за зарплатных ожиданий.