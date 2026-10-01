Подмосковные студенты смогут присоединиться к сообществу арт-кластера «Таврида»

Молодые люди из Подмосковья смогут присоединиться к волонтерскому сообществу, которое создадут в рамках реализации мероприятий арт-кластера «Таврида» от АНО «Таврида.Арт». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На базе сообщества планируют сформировать волонтерские корпуса для сопровождения событий. Участниками смогут стать студенты организаций среднего профессионального и высшего образования, а также активисты государственной молодежной политики в возрасте от 18 до 35 лет. Они смогут принять участие в организации масштабных событий, которые пройдут до конца 2026 года на площадке Арт-кластера в Республике Крым.

В период работы молодежь получит волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс в портфолио, брендированную экипировку, профильное обучение. Кроме того, ее обеспечат бесплатным проживанием и питанием. По окончании мероприятий волонтерам будет предоставлен сертификат.Регистрация открыта до 10 октября.

Организация объединяет Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (летние школы Академии творческих индустрий «Меганом»), федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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