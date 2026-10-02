Закрутки больше не всегда дешевле: когда домашние заготовки теряют выгоду

Осенью многие начинают делать запасы на зиму и сравнивают стоимость домашних заготовок с покупными консервами. Итоговая выгода зависит не только от цены овощей, но и от расходов на тару, специи, крышки и оборудование. О том, когда домашняя консервация действительно позволяет сократить расходы, рассказала REGIONS старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

Больше всего экономят те, у кого есть свой урожай

Самый выгодный вариант домашних заготовок — использование овощей с собственной дачи. В этом случае основные расходы приходятся на дополнительные ингредиенты: соль, сахар, уксус, специи, крышки, банки и затраты на приготовление.

Если же овощи приходится покупать в магазине по обычной розничной цене, разница с готовой продукцией становится значительно меньше.

При покупке сезонных овощей по низкой цене и приготовлении больших объемов себестоимость домашних консервов может быть ниже магазинных аналогов примерно на 20–40%.

Сколько стоит банка домашних заготовок

При расчете стоимости нужно учитывать не только овощи, но и все дополнительные расходы. В цену одной литровой банки входят:

овощи;

сахар и соль;

уксус;

специи;

крышка;

стеклянная тара;

расходы на электричество или газ.

В среднем домашняя банка маринованных овощей может обойтись примерно в 150–220 рублей — итог зависит от рецепта и стоимости продуктов.

При этом покупка банок, крышек и оборудования в первый сезон увеличивает расходы. Если использовать тару повторно и делать заготовки регулярно, затраты постепенно снижаются.

Когда домашняя консервация выгоднее

Экономия заметнее всего в трех случаях:

собственный урожай — когда овощи уже выращены и нужно оплатить только дополнительные расходы;

покупка продуктов в сезон — когда цены на овощи минимальны;

большие объемы заготовок — когда расходы на оборудование и тару распределяются на десятки банок.

Если покупать овощи в розницу по высокой цене и дополнительно приобретать банки и инвентарь с нуля, домашние заготовки могут оказаться не дешевле магазинных.

Заготовки помогают не только экономить

Домашняя консервация позволяет сохранить продукты, купленные в период низких сезонных цен, и создать запас на несколько месяцев. Поэтому выгода зависит не только от стоимости одной банки, но и от того, насколько удачно были куплены продукты и насколько регулярно семья делает запасы.