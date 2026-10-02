Закрутки больше не всегда дешевле: когда домашние заготовки теряют выгоду
Осенью многие начинают делать запасы на зиму и сравнивают стоимость домашних заготовок с покупными консервами. Итоговая выгода зависит не только от цены овощей, но и от расходов на тару, специи, крышки и оборудование. О том, когда домашняя консервация действительно позволяет сократить расходы, рассказала REGIONS старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.
Больше всего экономят те, у кого есть свой урожай
Самый выгодный вариант домашних заготовок — использование овощей с собственной дачи. В этом случае основные расходы приходятся на дополнительные ингредиенты: соль, сахар, уксус, специи, крышки, банки и затраты на приготовление.
Если же овощи приходится покупать в магазине по обычной розничной цене, разница с готовой продукцией становится значительно меньше.
При покупке сезонных овощей по низкой цене и приготовлении больших объемов себестоимость домашних консервов может быть ниже магазинных аналогов примерно на 20–40%.
Сколько стоит банка домашних заготовок
При расчете стоимости нужно учитывать не только овощи, но и все дополнительные расходы. В цену одной литровой банки входят:
- овощи;
- сахар и соль;
- уксус;
- специи;
- крышка;
- стеклянная тара;
- расходы на электричество или газ.
В среднем домашняя банка маринованных овощей может обойтись примерно в 150–220 рублей — итог зависит от рецепта и стоимости продуктов.
При этом покупка банок, крышек и оборудования в первый сезон увеличивает расходы. Если использовать тару повторно и делать заготовки регулярно, затраты постепенно снижаются.
Когда домашняя консервация выгоднее
Экономия заметнее всего в трех случаях:
- собственный урожай — когда овощи уже выращены и нужно оплатить только дополнительные расходы;
- покупка продуктов в сезон — когда цены на овощи минимальны;
- большие объемы заготовок — когда расходы на оборудование и тару распределяются на десятки банок.
Если покупать овощи в розницу по высокой цене и дополнительно приобретать банки и инвентарь с нуля, домашние заготовки могут оказаться не дешевле магазинных.
Заготовки помогают не только экономить
Домашняя консервация позволяет сохранить продукты, купленные в период низких сезонных цен, и создать запас на несколько месяцев. Поэтому выгода зависит не только от стоимости одной банки, но и от того, насколько удачно были куплены продукты и насколько регулярно семья делает запасы.