Закрутки больше не всегда дешевле: когда домашние заготовки теряют выгоду

Общество

Осенью многие начинают делать запасы на зиму и сравнивают стоимость домашних заготовок с покупными консервами. Итоговая выгода зависит не только от цены овощей, но и от расходов на тару, специи, крышки и оборудование. О том, когда домашняя консервация действительно позволяет сократить расходы, рассказала REGIONS старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

Больше всего экономят те, у кого есть свой урожай

Самый выгодный вариант домашних заготовок — использование овощей с собственной дачи. В этом случае основные расходы приходятся на дополнительные ингредиенты: соль, сахар, уксус, специи, крышки, банки и затраты на приготовление.

Если же овощи приходится покупать в магазине по обычной розничной цене, разница с готовой продукцией становится значительно меньше.

При покупке сезонных овощей по низкой цене и приготовлении больших объемов себестоимость домашних консервов может быть ниже магазинных аналогов примерно на 20–40%.

Сколько стоит банка домашних заготовок

При расчете стоимости нужно учитывать не только овощи, но и все дополнительные расходы. В цену одной литровой банки входят:

  • овощи;
  • сахар и соль;
  • уксус;
  • специи;
  • крышка;
  • стеклянная тара;
  • расходы на электричество или газ.

В среднем домашняя банка маринованных овощей может обойтись примерно в 150–220 рублей — итог зависит от рецепта и стоимости продуктов.

При этом покупка банок, крышек и оборудования в первый сезон увеличивает расходы. Если использовать тару повторно и делать заготовки регулярно, затраты постепенно снижаются.

Когда домашняя консервация выгоднее

Экономия заметнее всего в трех случаях:

  • собственный урожай — когда овощи уже выращены и нужно оплатить только дополнительные расходы;
  • покупка продуктов в сезон — когда цены на овощи минимальны;
  • большие объемы заготовок — когда расходы на оборудование и тару распределяются на десятки банок.

Если покупать овощи в розницу по высокой цене и дополнительно приобретать банки и инвентарь с нуля, домашние заготовки могут оказаться не дешевле магазинных.

Заготовки помогают не только экономить

Домашняя консервация позволяет сохранить продукты, купленные в период низких сезонных цен, и создать запас на несколько месяцев. Поэтому выгода зависит не только от стоимости одной банки, но и от того, насколько удачно были куплены продукты и насколько регулярно семья делает запасы.

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