В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

В следственном изоляторе № 11, расположенном в городе Ногинске, пресекли попытку передачи запрещенных веществ, которые были обнаружены в печенье. Об этом сообщает ГУФСИН России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники СИЗО-11 при досмотре продуктовой передачи, принятой от гражданки С. на имя одного из обвиняемых, были обнаружены и изъяты хлебобулочные изделия, пропитанные веществом белого цвета. Экспертиза показала, что печенье было пропитано наркотическим средством.

Женщину задержали сотрудники полиции, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.