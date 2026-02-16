Мир замер в ожидании чуда: три исторических дня, когда Благодатный огонь погас

В преддверии Пасхи верующие вспоминают редкие моменты, когда чудо сошествия Благодатного огня не происходило. История хранит три подтвержденных случая, когда пламя не появлялось у Гроба Господня, сообщают «Актуальные новости».

В канун главного православного праздника внимание верующих приковано к Иерусалиму, где ежегодно в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня. В церковных хрониках сохранились свидетельства о трех исключительных случаях, когда это событие не состоялось в обычное время.

Первое задокументированное отклонение от традиции относится к 1101 году. Тогда доступ в храм Гроба Господня получили только представители католической церкви, а православные верующие оказались исключены. Огонь не сошел до тех пор, пока ситуация не изменилась.

Второй эпизод произошел в 1579 году. Причиной стал запрет на вход в святыню для православного патриарха. Ситуация нормализовалась, и чудо свершилось лишь после того, как предстоятелю разрешили пройти к месту молитвы.

Третий случай датируется 1923 годом. Тогда вспышка света произошла только после того, как к участию в церемонии допустили арабских христиан.

По мнению верующих, эти события служат напоминанием о том, что храм должен быть открыт для всех без исключения. В христианской традиции число три, в котором проявились исключения, имеет особое символическое значение. Некоторые богословы видят в произошедшем духовное предупреждение, связанное с утратой единства.

Сам феномен схождения огня не имеет научного объяснения. Физик Андрей Волков из Курчатовского института зафиксировал длинноволновое электромагнитное излучение перед появлением пламени, однако природа явления остается неясной. Первые свидетельства о необычном свечении у Гроба Господня связывают с именем апостола Петра.

