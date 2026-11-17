Певица Сати Казанова раскрыла детали многолетней борьбы с хроническим заболеванием, которое она скрывала от публики на протяжении большей части своей карьеры. В эфире программы «Что я наделала» на телеканале «Пятница!» артистка призналась, что страдает псориазом, симптомы которого проявились у нее еще в раннем детстве.

По словам исполнительницы, прогрессирование болезни сопровождалось тяжелыми кожными высыпаниями, из-за чего она испытывала сильный стыд и стремилась скрыть свое состояние от окружающих. Особые трудности возникали во время концертной деятельности и съемок, когда требовалось демонстрировать открытые участки тела. Казанова рассказала, что всегда заранее предупреждала коллег о необходимости тщательного грима для маскировки пораженных зон. Артистка отмечала, что молилась лишь об одном — чтобы болезнь не затронула лицо, так как это сделало бы невозможным ее появление на сцене.

Периоды обострения протекали крайне тяжело. Певица описала моменты, когда после душа кожа становилась ярко-красной, а на теле практически не оставалось здоровых участков. Несмотря на публичный статус и необходимость постоянно быть в центре внимания, Казановой удавалось сохранять тайну своего диагноза долгие годы.