На севере Карелии из-за моста ограничили проезд до Костомукши

В Калевальском районе Республики Карелия ввели временные ограничения на движение автотранспорта в связи с аварийным состоянием переправы. Проезд полностью перекрыт на 78-м километре региональной автомобильной дороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша». Для обеспечения транспортной связности населенных пунктов дорожные службы организовали объездной маршрут через участок дороги со 78-го по 100-й километр. Протяженность объездного пути до поселка Боровой составляет 21 километр, об этом сообщает интернет-издание Петрозаводск ГОВОРИТ .

Ход ремонтных работ и рекомендации Минтранса

Специалисты подряда уже приступили к проведению необходимых восстановительных и ремонтных работ на мостовом сооружении. Министерство транспорта Карелии обратилось к автовладельцам и перевозчикам с просьбой заранее учитывать введенные ограничения и рассчитывать время в пути при планировании поездок по севера республики.

Перспективы возобновления транспортного сообщения

Информация об окончании ремонтных работ и точном времени открытия прямого проезда по мосту будет опубликована ведомством отдельно после завершения основных инженерных мероприятий. Госавтоинспекция и дорожные службы просят соблюдать требования установленных временных дорожных знаков и указателей.