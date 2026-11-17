Массовая атака БПЛА ВСУ на Россию 17 ноября: сколько сбито вражеских дронов — последствия
В ночь на вторник, 17 ноября 2026 года, дежурные расчеты российской противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в двенадцатичасовой период с 20:00 по московскому времени 16 ноября до 08:00 17 ноября были перехвачены и уничтожены 1 441 украинский дрон самолетного типа. Об этом пишет ТАСС.
География перехвата воздушных целей
Согласно официальной сводке военного ведомства, воздушные атаки отражались сразу над двадцатью двумя субъектами Российской Федерации, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
В перечень регионов, где сработали системы ПВО, вошли Московский регион, Республика Крым, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.