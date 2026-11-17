В ночь на вторник, 17 ноября 2026 года, дежурные расчеты российской противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в двенадцатичасовой период с 20:00 по московскому времени 16 ноября до 08:00 17 ноября были перехвачены и уничтожены 1 441 украинский дрон самолетного типа. Об этом пишет ТАСС.