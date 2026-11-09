Скат парализовал и едва не утопил российскую туристку во Вьетнаме

Regnum: скат чуть не убил россиянку во время плавания во Вьетнаме

Общество

Фото: [istockphoto.com/Tunatura]

Отдых на вьетнамском курорте Муйне едва не закончился трагедией для туристки из Перми: ночью в море ее ужалил скат. О происшествии сообщает ИА Регнум.

По информации канала, Елизавета, работающая визажистом, проводила отпуск с друзьями. После вечера в баре компания отправилась купаться в ночное море. Как только девушка зашла в воду, она ощутила острую боль в ноге — как выяснилось позже, она наступила на ската, зарывшегося в песок.

Реакция организма оказалась мгновенной: конечности онемели, а болевые ощущения были настолько сильными, что туристка потеряла сознание. Друзья не растерялись — вытащили ее на берег и доставили в больницу.

По словам самой пострадавшей, врачи около четырех часов боролись за ее состояние. Момент госпитализации она почти не помнит: очнулась уже тогда, когда боль заметно отступила. Сейчас Елизавета вернулась в Россию, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Отметим, что во Вьетнаме опасность для человека представляют в основном два семейства скатов: скаты-хвостоколы (Dasyatidae) и электрические скаты (Torpediniformes). Хвостоколы наносят удар зазубренным шипом на хвосте, впрыскивая сильный токсин, а электрические скаты защищаются мощным разрядом тока. Оба вида жалят исключительно в целях самообороны: они не нападают на людей первыми, а проявляют агрессию, когда человек случайно наступает на них на мелководье, где скаты маскируются в песке, или загоняет их в угол во время дайвинга и рыбалки.

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