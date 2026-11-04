В Котельниках 4 ноября прошла литургия в честь Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери — главная святыня храма — имеет глубокую историческую ценность. Ее создали мастера Оружейной палаты, а в 1685 году, в год освящения церкви, образ преподнесли в дар. С иконой связана важная страница отечественной истории: по преданию, перед этим образом молились участники ополчения Минина и Пожарского в 1612 году, когда шло освобождение Москвы. С тех пор икона воспринимается как символ духовного единства народа и небесная покровительница Отечества.

Праздничное богослужение привлекло множество верующих. Среди присутствующих были глава городского округа Котельники Михаил Соболев и представители Ассоциации ветеранов СВО.