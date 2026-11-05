«Сами пойдем в кафе»: в Госдуме предложили заменить дорогие корпоративы премиями

Вместо дорогостоящих новогодних корпоративов с приглашенными звездами российским компаниям стоит задуматься о денежных премиях для сотрудников. В условиях экономических трудностей роскошные вечеринки выглядят неразумной тратой, тогда как дополнительная выплата перед праздниками может принести работникам гораздо больше пользы. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, вопрос организации новогодних праздников должен оставаться на усмотрение руководства компаний. Однако далеко не все способы отметить окончание года он считает оправданными. Особенно резко Милонов высказался о дорогостоящих мероприятиях с приглашенными артистами.

«Я считаю, что проводить дорогостоящие корпоративы с этими извивающимися певунами, в штанах разных и без, — это, конечно, безнравственно», — заявил депутат.

Он объяснил свою позицию экономической ситуацией. По его мнению, многие предприятия сейчас не могут позволить себе масштабные праздники, а тем, у кого деньги на них все-таки находятся, стоило бы задуматься о других приоритетах.

«В нынешнее время многие компании не могут себе этого позволить. А те, кто предпочитает так тратить деньги, на самом деле поступают неразумно», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий считает, что деньги, которые компания собирается потратить на праздничное шоу, можно направить на поддержку коллектива.

«Сейчас, когда у людей есть сложности, конечно, лучше эти деньги потратить на поддержку своих работников. Тогда они действительно отблагодарят», — отметил он.

При этом Милонов уверен, что для хорошего праздника вовсе не обязательны дорогие артисты, масштабная сцена и развлекательная программа. Сотрудники вполне способны отметить Новый год самостоятельно, если получат дополнительную выплату.

«Получу хорошую новогоднюю премию — так мы пойдем сами в кафе, посидим и отметим прекрасно, и поднимем тост за такого начальника», — сказал депутат.

Несмотря на жесткую оценку дорогих вечеринок, вводить обязательную замену корпоративов премиями Милонов не предлагает.

«Законодательно это закрепить, наверное, невозможно. Это все-таки решение компании», — объяснил парламентарий.

По российскому трудовому законодательству проведение новогоднего корпоратива не является обязательным. Новогодние премии также не гарантированы всем сотрудникам автоматически: их выплата зависит от трудового договора, коллективного договора и действующих у работодателя правил премирования.