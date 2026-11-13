Никодимов день 13 ноября: верующим посоветовали соблюдать семь простых правил

ФП: в Никодимов день 13 ноября предостерегли верующих от безделья и ссор

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В пятницу, 13 ноября, православные верующие вспоминают преподобных Спиридона и Никодима Печерских, а в народном календаре эта дата известна как Никодимов день — о главных традициях, бытовых запретах и погодных приметах праздника рассказало издание «ФедералПресс».

Преподобные Спиридон и Никодим жили в XII столетии в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря и на протяжении 30 лет несли общее послушание — выпекали просфоры для церковных служб. В народе святых издавна почитали как небесных защитников жилища от огня и стихийных бедствий. Поводом послужило предание о чуде: когда в монастырской пекарне вспыхнул пожар и огонь добрался до кровли, Спиридон прикрыл устье печи мантией, зачерпнул воду рукавами власяницы и погасил пламя, при этом ни одежда, ни вода не пострадали.

Домашние хлопоты и обряды

В народе 13 ноября также прозвали Спиридоновым днем или Полузимником — к середине месяца холода окончательно вступали в силу, поэтому все силы уходили на подготовку хозяйства к зиме.

  • Забота о хозяйстве: главным делом считался уход за домашней птицей — кур переводили в теплые зимние закуты и тщательно утепляли сараи.
  • Праздничный стол: к ужину хозяйки обязательно подавали курник — круглый сытный пирог с курятиной, яйцами и луком, олицетворявший солнце и семейное благополучие.
  • Защита жилья: чтобы уберечь избы от огня и нечистой силы, женщины обходили комнаты со свечой и окропляли углы святой водой.
  • Мужской промысел: мужчины отправлялись на охоту или рыбалку, веря, что богатая добыча 13 ноября обеспечит удачу в делах на весь предстоящий год.

Главные запреты 13 ноября

Самым тяжким проступком в Никодимов день считалось безделье. Тот, кто проводил дату праздно и не проверял запасы перед морозами, рисковал столкнуться зимой с нуждой и болезнями. Под строгим запретом также находилась бережливость наоборот — выбрасывать остатки еды и хлебные крошки строго возбранялось, чтобы не накликать на дом голод.

Кроме того, предки придерживались целого свода бытовых ограничений:

  • Никаких долгов: давать или брать деньги взаймы не рекомендовалось — вернуть сумму будет непросто, а вместе с купюрами из семьи уйдет финансовая удача.
  • Контроль за словами: ссоры, брань и сплетни притягивали мелкие неурядицы, а охотника или рыбака ругань могла оставить без улова на целых 40 дней.
  • Осторожность с незнакомцами и находками: в дом старались не пускать посторонних, опасаясь сглаза, а с земли не поднимали чужие пуговицы и монеты (найденные деньги советовали сразу отдать бедным).
  • Скромность и покой: запрещалось хвалиться своими доходами, начинать масштабную стройку, отказывать просящим в милостыне, а также выносить мусор после заката, чтобы не лишить семью мира и согласия.

Народный прогноз погоды

По природным явлениям в Никодимов день судили о характере предстоящей зимы. Яркое солнце 13 ноября предвещало скорое похолодание с порывистым ветром, а моросящий дождь — затяжную слякоть. О приближении морозов предупреждали замолчавшие воробьи, утренний иней на траве и пение снегирей. Если же воробьи весело чирикали — ждали оттепели, а плотный туман над водоемами обещал ветреную и сырую погоду.

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