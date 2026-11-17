Всего в новую Народную программу «Единой России» в 2026 году поступило свыше 920 тыс. инициатив.

В Московской области приступили к исполнению наказов жителей в Народную программу «Единой России» — для их отработки в регионе создано 9 программных комиссий с участием представителей регионального правительства и депутатов всех уровней. Больше всего обращений поступило по вопросам благоустройства, ЖКХ и здравоохранения. Об этом на оперативном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Все обращения изучили и распределили по уровням. Сейчас в работе находятся более 742 тыс. наказов. Еще около 177 тыс. обращений требуют уточнения.

«Это наказы, в которых не указана конкретная проблема либо нет привязки к адресу. Мы свяжемся с заявителями, чтобы выяснить суть предложений. После этого возьмем в работу — ни один наказ не будет снят с контроля», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Наибольшее количество обращений — около 525 тыс. — относится к муниципальному уровню. Еще более 200 тыс. инициатив имеют региональный статус, порядка 12 тыс. — федеральный, свыше 340 — губернаторский. Многие из наказов уже исполняются.

«В их числе — строительство магистрального водопровода для подключения Лыткарина к системам „Мосводоканала“, реконструкция культурного центра „Союз“ в Малаховке и строительство нового хирургического корпуса Московского областного онкологического диспансера в Балашихе», — рассказал Брынцалов и подчеркнул, что по каждому объекту будут сформированы группы общественного контроля из числа жителей и депутатов.

Он также напомнил, что сейчас идет работа над бюджетом, как региональным, так и федеральным: «В условиях продолжающейся спецоперации и непростой, в целом, обстановки важно сохранить все социальные программы, продолжить развитие территорий».

Народная программа «Единой России», собранная в 2021 году, выполнена практически полностью. Построено и отремонтировано более 400 школ и свыше 250 детских садов, появилось более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий, реализованы крупные транспортные проекты: ЦКАД, Мытищинская хорда, ЮЛА, новые развязки и путепроводы. Благоустроено почти 350 общественных пространств: в Подмосковье не осталось ни одного города без обновленного парка или сквера.