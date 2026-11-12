Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка: сотни тысяч людей вышли на улицы

Первая за последние 14 лет общенациональная забастовка в Испании завершилась 11 ноября масштабными демонстрациями в крупнейших городах страны. Главным центром протестов стал Мадрид, где, по официальным данным, на улицы вышли около 120 тысяч человек. Организаторы оценивают число участников значительно выше — от 400 до 500 тысяч. Как сообщает РИА Новости , протестующие потребовали решения жилищного кризиса, повышения зарплат, защиты государственных услуг и пенсионного обеспечения. Акции начались еще утром и сопровождались перекрытием автомобильных дорог, перебоями в работе общественного транспорта и столкновениями с полицией.

В испанской столице многотысячная колонна прошла от железнодорожного вокзала Аточа в направлении площади Испании. Даже сильный дождь не остановил демонстрантов, среди которых были студенты, работающие граждане и пенсионеры. Во главе шествия находились представители движения арендаторов с плакатом, посвященным проблемам жилья, зарплат, государственных услуг и пенсий. Одним из главных символов протеста стали обычные ключи от квартир, которые участники поднимали над головами. Таким образом они выражали недовольство высокой стоимостью аренды и деятельностью крупных инвестиционных фондов на рынке недвижимости. Аналогичные выступления состоялись в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе, Виго и Сантьяго-де-Компостела.

Всеобщую забастовку поддержали два крупнейших профсоюзных объединения Испании. Участники выступлений связывают свои требования не только с подорожанием жилья, но и с необходимостью улучшения условий труда и сохранения доступности социальных услуг. Масштабные протесты проходят в особенно напряженный для страны политический период: на 29 ноября назначены досрочные парламентские выборы, а официальная предвыборная кампания должна начаться 13 ноября. Таким образом, массовые выступления состоялись менее чем за три недели до голосования. Пока неизвестно, приведут ли требования протестующих к конкретным решениям властей, однако организаторы уже продемонстрировали способность вывести на улицы крупнейших городов десятки и сотни тысяч человек.