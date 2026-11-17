Команда проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» разработала карьерный ИИ-помощник «Отклик», который учитывает российскую практику найма и помогает заинтересованным в поиске работы или смене карьерного трека жителям Подмосковья подготовиться к собеседованию. Зарегистрироваться для участия в пилотном тестировании уже можно в сервисе , при этом официальный релиз ИИ-помощника запланирован на 2027 год.

Согласно опросу россиян на тему поиска работы, который провела платформа, самым тревожным этапом соискатели считают собеседование. По словам респондентов, во время разговора их больше всего пугают неизвестность вопросов (36,6%), страх растеряться (35,9%) и непонимание ожиданий работодателя (35,6%). При этом 60% опрошенных хотели бы получать советы по итогам собеседования, 55% — рекомендации по резюме, а 44% — примеры сильных формулировок.

ИИ-помощник отвечает на этот запрос и позволяет заранее познакомиться с форматом интервью и пройти ИИ-собеседование в безопасной среде. Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что создание новых возможностей для образования, трудоустройства и профессионального роста молодежи — одна из задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Президентская платформа решает ее, помогая молодым людям раскрыть свои способности и найти им применение в экономике страны.

В рамках первого этапа тестирование доступно для 1 тыс. участников со всей страны, в том числе из Московской области. Среди тех, кто пройдет ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 карьерных консультаций с экспертами проекта «Профразвитие» в очном и онлайн-форматах.

Сервис «Отклик» работает на отечественном искусственном интеллекте. После собеседования участник получает персональную обратную связь.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

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