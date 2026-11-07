В Башкирии перевели в цифру контроль над торговлей энергетиками

Правительство Республики Башкортостан утвердило масштабные корректировки в системе государственного контроля за продажей безалкогольных тонизирующих напитков и энергетиков. Постановление о цифровизации проверок подконтрольных объектов подписал премьер-министр республики. Ключевым нововведением стал перевод всех данных о торговых точках в Единый реестр видов контроля (ЕРВК), который с присвоением категорий риска бизнес-объектам будет официально публиковаться на портале Минторга Башкирии. Кроме того, предпринимателям упростили порядок оспаривания вынесенных предостережений: направить возражение теперь можно в течение 10 рабочих дней не только почтой, но и в электронном виде через портал «Госуслуги» или e-mail. Об этом сообщает информационный портал «Mkset.ru».