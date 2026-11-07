В Башкирии перевели в цифру контроль над торговлей энергетиками
Проверки продавцов энергетиков в Башкирии уйдут в онлайн
Правительство Республики Башкортостан утвердило масштабные корректировки в системе государственного контроля за продажей безалкогольных тонизирующих напитков и энергетиков. Постановление о цифровизации проверок подконтрольных объектов подписал премьер-министр республики. Ключевым нововведением стал перевод всех данных о торговых точках в Единый реестр видов контроля (ЕРВК), который с присвоением категорий риска бизнес-объектам будет официально публиковаться на портале Минторга Башкирии. Кроме того, предпринимателям упростили порядок оспаривания вынесенных предостережений: направить возражение теперь можно в течение 10 рабочих дней не только почтой, но и в электронном виде через портал «Госуслуги» или e-mail. Об этом сообщает информационный портал «Mkset.ru».
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Удаленные осмотры, щадящий режим для НКО и снижение бумажной волокиты
Новый регламент официально санкционирует проведение профилактических визитов и первичных осмотров в дистанционном формате через мобильное приложение «Инспектор». Инспекторский состав сможет проводить проверки по видеосвязи, уведомляя предпринимателей о запланированном подключении не менее чем за 24 часа. Истребуемые документы и письменные объяснения сотрудников бизнесмены также смогут загружать напрямую через «Госуслуги» или специализированный софт. Отдельный блок поблажек и «щадящий» порядок выездных проверок предусмотрен для социально ориентированных НКО из спецреестра, чьи штаты соответствуют параметрам малого бизнеса. Для радикального ускорения процессов административную бюрократию сократили: акты, предписания и решения по проверкам больше не требуют дублирования на бумаге и сразу фиксируются в ЕРВК.