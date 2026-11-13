«Новогодний сюрприз». Пенсии за январь выплатят досрочно — в конце декабря

Глава Соцфонда Чирков: пенсии за январь выплатят досрочно в конце декабря

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Россияне, которым пенсия поступает в первых числах месяца, получат январские выплаты досрочно — в конце декабря. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почту», — сказал он.

Глава фонда отметил, что такой порядок носит ежегодный характер и уже знаком гражданам. Средства перечислят в плановом режиме, необходимый объем финансов заложен в бюджете. Заявлений от пенсионеров не потребуется — деньги поступят автоматически. Так, если дата выплаты обычно приходится на 6 января, которое в 2027 году будет праздничным выходным, средства зачислят уже в конце декабря.

Новогодние каникулы в предстоящем сезоне продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что с 2027 года выплата пенсионерам старше 80 вырастет до почти 20,5 тыс. рублей.

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