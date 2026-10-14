Мораторий на лицензии: главный шаг государства в борьбе за стандарты высшей школы

В России сформировался целый пласт частных высших учебных заведений, которые не дают реальных знаний, а лишь создают видимость образовательного процесса. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер подчеркнула, что частное образование — нормальная мировая практика, однако государство несет прямую ответственность за качество подготовки специалистов. В связи с этим Матвиенко предложила временно заморозить выдачу лицензий вузам до полного наведения порядка в нормативно-правовой сфере. Об этом информирует информационное агентство ТАСС .

Проблема качества в частных высших учебных заведениях

Спикер Совета Федерации обратила внимание депутатов и представителей профильных ведомств на разрыв между коммерческими целями некоторых коммерческих институтов и реальным качеством преподавания.

Валентина Матвиенко отметила, что сами по себе частные университеты имеют право на существование, однако их деятельность должна соответствовать строгим государственным стандартам подготовки профессиональных кадров.

Инициатива по приостановке лицензирования вузов

Для пресечения работы недобросовестных организаций глава Совфеда выступила с предложенимем временно приостановить процесс лицензирования новых высших учебных заведений.

Мораторий, по мнению Матвиенко, должен действовать до тех пор, пока государственные контролирующие органы не проведут аудит и не приведут в порядок систему аккредитации и контроля.

Меры Рособрнадзора по зачистке образовательного рынка

Примеры жестких мер контроля со стороны государства уже фиксируются на практике. В частности, Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института (ДМСИ).