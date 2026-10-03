Минпросвещения назвало критерий целесообразности использования ИИ в образовании

Министерство просвещения России определило главный критерий целесообразности использования искусственного интеллекта в школах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при внедрении ИИ-технологий следует ориентироваться на пользу для обучения и снижение нагрузки, а не на количество используемых цифровых сервисов само по себе, пишет РИА Новости .

В министерстве подчеркнули, что именно эти два фактора должны стать определяющими при принятии решений о внедрении искусственного интеллекта в образовательный процесс. По мнению ведомства, технологии не должны использоваться ради самого факта их наличия — приоритетом остается реальная отдача для качества знаний и комфорта учащихся.

Ранее сообщалось, что в колледже в Химках установили интеллектуальную систему освещения.