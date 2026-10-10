Люди пришли за продуктовыми пайками: жительница Алешек рассказала об атаке дрона

ТАСС: жительница Алешек рассказала о гибели семи человек при атаке дрона

Общество

Эвакуированная из Алешек Херсонской области пенсионерка Светлана Попова рассказала о гибели семи мирных жителей в результате атаки беспилотника. По ее словам, люди направлялись за продуктовыми пайками, когда дрон нанес удар, сообщает ТАСС.

Люди вышли за продуктовыми пайками

Попова описала тяжелую обстановку в городе, рассказав о разрушенных зданиях и закрытых учреждениях. По ее словам, беспилотник атаковал людей ранним утром, когда они пришли получить продовольственную помощь. Пенсионерка сообщила, что все семеро погибли на месте.

В Алешках сложилась критическая гуманитарная обстановка

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную ситуацию в Алешках критической. По его словам, из-за обстрелов и атак беспилотников в город было невозможно доставлять продукты и медикаменты. Он также заявил, что российские военнослужащие работают над разрешением гуманитарного кризиса.

Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск Днепр с позывным Волга в беседе с ТАСС также описал положение в прифронтовых Алешках как крайне опасное.

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