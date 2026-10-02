Центр Рошаля проводит второй этап лечения ребенка с хондроплазией: пациенту удлиняют руку

В Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске врачи проводят второй этап лечения ребенка с хондроплазией, пишет REGIONS . Это заболевание сопровождается низким ростом и укорочением проксимальных отделов конечностей, из-за чего ребенку сложно самостоятельно одеваться, застегивать одежду и выполнять другие повседневные действия.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов отметил, что такие ограничения создают не только физический, но и психоэмоциональный дискомфорт. Поэтому главная задача лечения — не только увеличить длину кости, но и расширить возможности самостоятельного обслуживания.

Первый этап начали почти год назад с правой руки. Специалисты удлинили плечевую кость и получили благоприятный результат. Теперь ребенок снова приехал в центр для аналогичной операции на левой руке. На этой неделе врачи пересекли левую плечевую кость и установили аппарат Елизарова. После этого начинается постепенная дистракция — контролируемое удлинение кости.

Сначала специалисты сознательно работали только с одной конечностью, чтобы ребенок мог оценить изменения и получить больше возможностей для самообслуживания. Операция длится около полутора часов. После вмешательства ребенок остается в центре, где врачи наблюдают за работой аппарата и контролируют процесс удлинения, в том числе чтобы не допустить деформации кости.

Особое значение имеют первые дни после операции. Примерно на пятые сутки специалисты начинают дистракцию. Если результаты рентгенографии позволяют продолжить лечение в штатном режиме, ребенка выписывают домой. Дальнейшее регулирование аппарата выполняет родитель или опекун.

Каждые две недели пациент приезжает в центр на рентгеновский контроль. Врачи оценивают формирование новой костной ткани и при необходимости меняют темп удлинения. По словам Иванова, ребенок чувствует себя хорошо, ходит и двигается, хотя работать прооперированной рукой пока болезненно.

Обе руки одновременно специалисты не удлиняют. Сначала оценивают результат лечения одного сегмента, после чего при успешном исходе переходят к следующему. Такой подход позволяет ребенку постепенно привыкать к изменениям и каждому новому этапу. Врачи рассчитывают, что увеличение длины конечностей поможет ребенку в дальнейшем самостоятельно одеваться, застегивать одежду и максимально полно обслуживать себя без посторонней помощи.