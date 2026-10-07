Маткапитал на авто: в Госдуме назвали условие запуска программы

Идея разрешить семьям тратить материнский капитал на покупку отечественного автомобиля может воплотиться в жизнь — но только при одном условии: российские заводы должны быть готовы выпускать достаточное количество машин без очередей и дефицита. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказала депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, такая мера давно назрела и выглядит логичным шагом для улучшения качества жизни многодетных семей.

Разговор о семейном автомобиле за маткапитал ведется не первый год. Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал разрешить направлять средства сертификата на покупку российского авто стоимостью до двух миллионов рублей — так поддержку получили бы и родители, и отечественный автопром. Бессараб подтверждает: многодетные семьи добиваются такой возможности уже длительное время, так что инициатива не нова, а скорее долгожданна. Особую актуальность ей придает рост цен на новые автомобили, из-за которого собственный транспорт становится для больших семей все менее доступным.

По мнению парламентария, ключевой вопрос — как именно организовать покупку, чтобы не повторить старых проблем. Идеальным сценарием депутат называет прямые продажи отечественных минивэнов от заводов-производителей по специальным ценам с зачетом средств господдержки. Такая схема, по ее мнению, позволила бы избежать серых схем обналичивания сертификатов, которые неизбежно возникают на вторичном рынке. Важность собственного транспорта для больших семей подтверждал и президент России, одобрив подобную концепцию в ходе встреч с гражданами, — но для запуска программы нужна уверенность, что производители выдержат повышенный спрос.

Бессараб добавила, что отдельный нюанс — правовой статус такого имущества. В отличие от жилья, где доли детей выделяются в обязательном порядке, автомобиль рассматривается как семейное транспортное средство без жесткой привязки маршрутов к нуждам исключительно несовершеннолетних. Это дает родителям необходимую мобильность в повседневных делах. Бессараб подчеркивает: даже если машина просто поднимает настроение, это уже идет на пользу всей семье. Что касается разводов, то имущество, нажитое в браке, делится с учетом интересов обеих сторон, однако в многодетных семьях разводы — крайне редкое явление.

По ее словам, тема семейного транспорта тесно связана с общей финансовой нагрузкой на домохозяйства. В банковском секторе фиксируют рекордные сроки оформления кредитов, что вынуждает граждан искать альтернативные источники финансирования. Дополнительным фактором стабильности для родителей выступают и социальные гарантии: недавно были представлены новые правила перерасчета пенсий для тех, кто имеет большой стаж по уходу за детьми. Все это складывается в единую систему долгосрочной поддержки семей с детьми, где автомобиль за маткапитал может стать еще одним ее элементом.

Ранее в Минтруде назвали новые размеры материнского капитала на 2027 год.