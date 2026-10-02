Жителям Люберец предложили дать имя новому суперкартофелю и получить приз

REGIONS: жители Люберец смогут придумать название сорту картофеля от ФИЦ Лорха

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Жители городского округа Люберцы могут предложить название новому сорту картофеля, который вывели селекционеры ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха». Автор лучшей идеи получит главный приз конкурса, пишет REGIONS.

Новый сорт получили путем скрещивания двух сортов — Роко и Романце. По словам селекционеров, выведенному картофелю свойственно длительное хранение, высокая урожайность и привлекательный внешний вид клубней.

Название должно быть уникальным — не совпадать с зарегистрированными торговыми марками — благозвучным и при этом отражать характеристики сорта. Участие в конкурсе без возрастных ограничений, количество идей не ограничено.

Варианты названий принимают до 9 октября по номеру телефона: 8(993)889-19-72. Итоги подведут в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Актуально
Люберцы

Читайте также

Москитка, окно и провода: эксперты назвали ловушки, которые убивают питомцев

Москитка, окно и провода: эксперты назвали ловушки, которые убивают питомцев

Призер чемпионата мира по рукопашному бою Петрухин впервые посетил ЦОН в Подмосковье

Призер чемпионата мира по рукопашному бою Петрухин впервые посетил ЦОН в Подмосковье

Взял на выходные и уехал в Грузию: россиянин полгода скрывает тяжелобольного ребенка от матери

Взял на выходные и уехал в Грузию: россиянин полгода скрывает тяжелобольного ребенка от матери

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи

Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи

В Бразилии бандиты убили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после освобождения

В Бразилии бандиты убили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после освобождения

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Депутат ЕР Игорь Брынцалов: «На всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение»

Депутат ЕР Игорь Брынцалов: «На всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение»

Воронка от бомбы указала путь: под Ковровом ищут сбитый в 1941-м бомбардировщик

Воронка от бомбы указала путь: под Ковровом ищут сбитый в 1941-м бомбардировщик

Россияне выдохнули: ряд стран Европы отложил запуск системы EES

Россияне выдохнули: ряд стран Европы отложил запуск системы EES

Фейковые сборы на лечение детей стали главной схемой мошенников

Фейковые сборы на лечение детей стали главной схемой мошенников

Складной смартфон быстро ломается: названы главные ошибки владельцев

Складной смартфон быстро ломается: названы главные ошибки владельцев

Добавьте mosregtoday.ru в избранное