Жителям Люберец предложили дать имя новому суперкартофелю и получить приз
REGIONS: жители Люберец смогут придумать название сорту картофеля от ФИЦ Лорха
Фото: [Медиасток.рф]
Жители городского округа Люберцы могут предложить название новому сорту картофеля, который вывели селекционеры ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха». Автор лучшей идеи получит главный приз конкурса, пишет REGIONS.
Новый сорт получили путем скрещивания двух сортов — Роко и Романце. По словам селекционеров, выведенному картофелю свойственно длительное хранение, высокая урожайность и привлекательный внешний вид клубней.
Название должно быть уникальным — не совпадать с зарегистрированными торговыми марками — благозвучным и при этом отражать характеристики сорта. Участие в конкурсе без возрастных ограничений, количество идей не ограничено.
Варианты названий принимают до 9 октября по номеру телефона: 8(993)889-19-72. Итоги подведут в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.