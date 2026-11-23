Авиабилеты из Москвы в Токио на декабрь можно найти от ₽50740 за перелет туда и обратно. Такие варианты обнаружил Tourdom в системах онлайн-бронирования. В стоимость включены два багажных места по 23 кг.

Самое выгодное предложение у China Southern Airlines: вылет 7 декабря, возвращение 16 декабря. В Японию маршрут проходит через Пекин и занимает чуть более 13 часов. Обратно придется лететь через Гуанчжоу, где пересадка длится почти 21 час. Туристы могут воспользоваться безвизовым транзитом и провести это время в китайском городе.

Etihad Airways просит ₽55800 за билеты на те же даты, но только с ручной кладью. С зарегистрированным багажом цена вырастает до ₽69600. Дорога в Токио занимает около 20 часов, обратно — 21 час. Пересадки в Абу-Даби короткие: около трех и двух часов.

Быстрее всех летит Air China: около 17,5 часа в одну сторону и 15 часов в обратную. Стыковки в Пекине занимают 6,5 и 2,5 часа. Билеты стоят ₽84000, два багажных места включены.