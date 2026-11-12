Лох на даче обойдется в ₽700 тыс: россиян предупредили о штрафе

Выросший на участке лох узколистный может обернуться штрафом до ₽700 тыс. — с 1 марта 2026 года это растение официально признано в России опасным инвазивным видом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на специалистов издания.

Для владельцев загородных участков, которые не борются с сорняком, предусмотрен штраф ₽50 тыс. Если же земля принадлежит организации, сумма вырастает до ₽700 тыс.

Перечень опасных растений формируют региональные власти. Лох узколистный уже считают инвазивным видом в Алтайском крае, Татарстане, Ростовской и Пензенской областях, Крыму, на территории Южного федерального округа и в ряде других регионов.

Правда, на практике норма пока не заработала в полную силу. Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов признался, что ни разу не сталкивался со случаями привлечения дачников к ответственности за такие нарушения.

Ранее стало известно, что приставы запретили россиянам выезд за границу из-за неубранного борщевика.