Лох на даче обойдется в ₽700 тыс: россиян предупредили о штрафе

Дачников предупредили о штрафе за лох узколистный на участке

Общество

Выросший на участке лох узколистный может обернуться штрафом до ₽700 тыс. — с 1 марта 2026 года это растение официально признано в России опасным инвазивным видом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на специалистов издания.

Для владельцев загородных участков, которые не борются с сорняком, предусмотрен штраф ₽50 тыс. Если же земля принадлежит организации, сумма вырастает до ₽700 тыс.

Перечень опасных растений формируют региональные власти. Лох узколистный уже считают инвазивным видом в Алтайском крае, Татарстане, Ростовской и Пензенской областях, Крыму, на территории Южного федерального округа и в ряде других регионов.

Правда, на практике норма пока не заработала в полную силу. Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов признался, что ни разу не сталкивался со случаями привлечения дачников к ответственности за такие нарушения.

Ранее стало известно, что приставы запретили россиянам выезд за границу из-за неубранного борщевика.

Актуально

Читайте также

Блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг

Блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг

В Красногорске открыли памятную доску герою СВО: кем был тренер Андрей Калугин

В Красногорске открыли памятную доску герою СВО: кем был тренер Андрей Калугин

«Радуга талантов»: 1300 участников, 96 призовых мест и два Гран-при

«Радуга талантов»: 1300 участников, 96 призовых мест и два Гран-при

Странные квитанции за воду стали получать жители российского региона

Странные квитанции за воду стали получать жители российского региона

Защита от ЧП и домашние хлопоты: как верующим отметить Никодимов день 13 ноября

Защита от ЧП и домашние хлопоты: как верующим отметить Никодимов день 13 ноября

Глава Городского округа Пушкинский наградил ветеранов спецоперации и поблагодарил их семьи

Глава Городского округа Пушкинский наградил ветеранов спецоперации и поблагодарил их семьи

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

Смартфоны — сейчас, сертификаты — потом: как грамотно спланировать новогодние покупки

Доступный деликатес: профессор рассказал, чем заменить подорожавшую красную икру

Доступный деликатес: профессор рассказал, чем заменить подорожавшую красную икру

ИИ не заменит до 2030 года: россиянам назвали профессии, которые не вытеснит нейросеть

ИИ не заменит до 2030 года: россиянам назвали профессии, которые не вытеснит нейросеть

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

Готовил взрыв в торговом центре и вербовал земляков: ФСБ задержала жителя Адыгеи

Пытался замять избиения в колонии: жестокого офицера ФСИН отправили в колонию

Пытался замять избиения в колонии: жестокого офицера ФСИН отправили в колонию