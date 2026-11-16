«Только статус жены помог спасти жизнь»: экс-супруга Белоголовцева о расторжении брака

«Он подал на развод»: жена Сергея Белоголовцева прокомментировала решение актера

Общество

Известный актер и телеведущий Сергей Белоголовцев официально оформил развод с супругой Натальей, с которой прожил в браке 35 лет. Как сообщили в пресс-службе судебного участка № 378 Пресненского района Москвы, мировой судья удовлетворил исковые требования артиста о расторжении брака, пишет VOICE.

Сама Наталья выступала против развода. По ее словам, штамп в паспорте помогал ей организовывать эффективное лечение и поддерживать мужа после тяжелого инсульта, который он перенес в августе 2024 года. Супруга отмечала, что узнала о судебном иске через портал «Госуслуги», причем уведомление по почте ей направила помощница актера Елена Дмитриева, с которой у Белоголовцева начались новые отношения.

Семья и последствия перенесенного инсульта

В браке Сергея и Натальи родились трое сыновей: старший Никита и двойняшки Александр и Евгений. Первые двое получили образование в МГИМО и работают в сфере медиа, а Евгений болен детским церебральным параличом.

Летом 2024 года Сергей Белоголовцев перенес инсульт после серьезного падения дома. Артист долгое время находился под наблюдением врачей в больницах и реабилитационных центрах, заново обучаясь простым движениям. В этот период Наталья полностью занималась его восстановлением. Однако уже летом 2025 года актер стал выходить в свет со своей помощницей Еленой Дмитриевой, а теперь пара завершила процесс официального расставания через суд.

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