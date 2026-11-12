Смертельная кормушка: биолог Слынько назвала продукты, вредные для птиц

Биолог Слынько объяснила, чем кормить птиц зимой

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Синиц нельзя подкармливать жареными семечками, хлебом и рядом других продуктов — такая пища может нанести ущерб их здоровью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елену Слынько.

По словам биолога, опаснее всего для синиц соленые продукты: они способны вызвать обезвоживание или поражение внутренних органов. Молоко тоже не подходит — оно грозит птицам расстройством пищеварения.

Слынько подчеркнула: зимой правильное питание для птиц особенно важно, а хлебные крошки — плохой вариант. По питательной ценности они уступают семенам и животным жирам, а размокшие остатки и вовсе могут навредить.

Вместо человеческой еды биолог советует специальную подкормку: сырые несоленые семечки подсолнечника, несоленое сало, говяжий жир, жировые шарики из семян и жира или сушеные ягоды рябины и боярышника. Идеальная еда для синицы, по ее словам — сырая, несоленая, высококалорийная и без лишней обработки.

Эксперт напомнила и о кормушке: остатки пищи нужно вовремя убирать, а саму конструкцию — чистить.

Ранее стало известно, что седой дятел перестает быть редкостью в Подмосковье.

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