Работа охраны: Двалишвили обвинил секьюрити отеля в блокировке во время драки

Топурия показал видео нападения Усмана Нурмагомедова на Двалишвили

Общество

Бывший чемпион UFC Илия Топурия обнародовал видеозапись стычки между чемпионом PFL Усманом Нурмагомедовым и представителем легчайшего дивизиона UFC Мерабом Двалишвили. Конфликт вспыхнул в холле отеля в Абу-Даби, куда спортсмены прибыли для участия в борцовском турнире Real American Freestyle (RAF). На кадрах, сохраненных Топурией до последующего удаления поста, запечатлен момент, как Усман Нурмагомедов в сопровождении своей команды подходит со спины к дающему официальное интервью медиаслужбе RAF Двалишвили и наносит первый удар, после чего начинается массовая потасовка, об этом сообщает издание sn-gazeta.ru.

Заявления пострадавшего и последствия стычки

Сам Мераб Двалишвили после инцидента опубликовал обращение, продемонстрировав на камеру полученные рассечения и гематому на лице. По словам грузинского бойца, сотрудники службы безопасности отеля удерживали его и блокировали движения, пока оппоненты продолжали наносит удары ногами ему и его 21-летнему товарищу, лежавшим на полу. На данный момент все непосредственные участники драки доставлены в отделение полиции Абу-Даби для дачи показаний и выяснения обстоятельств происшествия.

Предыстория противостояния команд

Острое напряжение между представителями двух лагерей сохраняется с января 2025 года. Тогда Мераб Двалишвили одержал победу над родным братом Усмана — Умаром Нурмагомедовым, прервав его беспроигрышную серию в смешанных единоборствах, что привело к затяжному обмену резкими выпадами в медиапространстве.

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