Массовые выходы медведей осенью 2026 года практически полностью повторяют картину, наблюдавшуюся в 1962 году , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата биологических наук, зоолога и специалиста по конфликтам между крупными животными и человеком Михаила Кречмара . По его оценке, происходящее сейчас совпадает с событиями 1962 года «один в один».

Специалист считает, что исходящую от хищников угрозу в информационном пространстве преувеличили. Биолог призвал не воспринимать медведя как «монстра, похожего на Терминатора», подчеркнув, что далеко не каждое появление зверя несет одинаковую степень опасности.

Кроме того, Кречмар рекомендовал разъяснять населению, что отстрел животных способен выступать частью нормального управления дикой природой, поскольку численность популяций имеет естественные и допустимые пределы.

Меры предосторожности для владельцев загородных домов

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко порекомендовал россиянам вывезти с дачных участков все запасы продовольствия. Парламентарий пояснил, что запах оставленной пищи способен привлечь медведей непосредственно в жилые постройки.