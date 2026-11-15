Дегтярев призвал отстранить НОК Канады из-за недопуска российских хоккеистов

Олимпийский комитет Канады должен понести наказание за срыв поездки молодежной сборной России на чемпионат мира по хоккею. С таким заявлением в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» выступил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Российское спортивное ведомство уже направило официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием дать правовую оценку действиям канадской стороны и созвать заседание исполкома для взятия ситуации на контроль. По убеждению главы Минспорта, организаторы турнира откровенно пренебрегают базовыми положениями олимпийского регламента и фундаментальными принципами нейтралитета.

Предложение о зеркальных санкциях и ситуация вокруг МЧМ-2027

В качестве ответной меры министр предложил применить жесткие зеркальные санкции ко всей канадской сборной — лишить национальный комитет аккредитации, а допустивших нарушения представителей страны — права выступать на международных соревнованиях.

Конфликт разгорелся после того, как 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам, и команду РФ включили в календарь молодежного чемпионата мира 2027 года в канадской провинции Альберта вместо сборной Норвегии. Однако 4 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не разрешат представлять свои страны на территории Канады.