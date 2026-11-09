Зарайский стрит-артист победил в Первой Всероссийской премии уличного искусства

В Красноярске подвели итоги Первой Всероссийской премии уличного искусства: главную награду в номинации «Мурал года» получил художник из Зарайска NAPASIO. О победе сообщили в рамках фестиваля «Рассветы», передает REGIONS .

Церемония награждения прошла в Красноярске и была приурочена к 400-летию города. На конкурс собрались авторы стрит-арта со всей страны, но лучшим в главной номинации жюри признало работу художника из Подмосковья, известного под псевдонимом NAPASIO.

Мурал создали специально для фестиваля современного искусства «Перезагрузка», который летом прошел при поддержке Минкульта Московской области. Монументальное полотно соединяет персонажей авторской вселенной Napasio World с культурными кодами и историческим наследием Зарайска.

Ранее в интервью REGIONS художник признавался, что давно мечтал о большой работе в родном городе: «Это было некой такой мечтой — оставить что-то большое, какую-то большую работу на память. И в подарок жителям города, и тому месту, где начинался мой творческий путь».

NAPASIO — мультидисциплинарный художник и заметная фигура современной креативной сцены. Учился в зарайской ДШИ имени А. С. Голубкиной, затем в Рязани изучал графический дизайн. Сейчас живет в Москве, но связи с родными в Зарайске не теряет. В его портфолио — коллаборации с Яндексом, VK и OZON, а также выставки в Нью-Йорке, Майами, Торонто и Лиссабоне.

Мурал уже стал одной из новых достопримечательностей Зарайска и точкой притяжения гостей города. Увидеть работу вживую можно по адресу: Зарайск, 1-й микрорайон, д. 16.