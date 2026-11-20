Актриса Юлия Пересильд и кинооператор Михаил Милашин впервые появились вместе на публике после тайной свадьбы, об этом сообщает VOICE . В среду, 18 ноября, молодожены посетили сразу два крупных светских события — премьеру сериала «Тайный город» в Колонном зале Дома Союзов и церемонию вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды».

Для первого мероприятия 42-летняя заслуженная артистка России выбрала черное платье с открытыми плечами в сочетании с длинными полупрозрачными перчатками, а на церемонию премии переоделась в костюм небесно-голубого оттенка. Ее 44-летний супруг на протяжении всего вечера оставался в классическом черном костюме.

Отношение к работе на площадке и прежние союзы

В разговоре с блогером Герой Иващенко Михаил Милашин признался, что испытывал волнение перед первым совместным выходом в новом статусе. Сама Юлия отнеслась к этому спокойно, подчеркнув, что оба давно состоялись в киноиндустрии как самостоятельные художники и просто захотели провести вечер вдвоем.

Отвечая на вопрос о том, каково актрисе работать с мужем-оператором, Пересильд отметила свою щепетильность в отношении кинопортретов и заявила, что в случае с Милашиным такое партнерство стало для нее настоящей наградой. Оператор уточнил, что на данный момент у них есть лишь один совместный проект — съемки военной драмы «Красавица».

До этого союза у каждого из супругов завершились предыдущие отношения: в апреле прошлого года Юлия Пересильд, воспитывающая двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, рассталась с актером Михаилом Тройником, а Михаил Милашин в 2025 году оформил развод с продюсером Настасьей Сантовац (внучкой актера Арчила Гомиашвили), от брака с которой у него растут две дочери в возрасте пяти и восьми лет.