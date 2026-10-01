Как сохранить гортензию на зиму: три способа сушки и главные ошибки

Пышные соцветия гортензии способны украшать дом не один сезон, если правильно их заготовить. Как выяснил REGIONS , сохранить форму и оттенок лепестков на долгие месяцы поможет грамотная срезка и сушка в подходящих условиях. Главное — не торопиться и избегать влаги, солнца и плохой вентиляции.

Когда срезать гортензию

Оптимальное время для заготовки — конец лета или начало осени. В этот период соцветия полностью раскрылись, лепестки стали плотными и на ощупь напоминают бумагу. Слишком ранняя срезка нежелательна: в цветах еще много влаги, поэтому при сушке они могут потерять форму.

Выбирайте здоровые соцветия без повреждений. Срезайте их острым секатором в сухой день, желательно после того, как высохнет роса. Листья со стеблей удаляйте сразу.

Где сушить гортензию

Главные условия — сухость, хорошая вентиляция и отсутствие прямого солнца. Влажность замедляет сушку и повышает риск плесени, а солнечные лучи быстро выцветают лепестки. В дождливых регионах лучше сушить гортензию в помещении. На юге и в сухую осеннюю погоду подойдет затененная веранда, чердак или беседка.

Особенно важно успеть до заморозков на Урале и в Сибири. На Черноморском побережье, где осенью сохраняется высокая влажность, потребуется хорошо проветриваемое помещение.

Три способа сушки

В воде — самый простой способ. Поставьте срезанные стебли в вазу с небольшим количеством воды — около 5 см. По мере испарения влаги соцветия будут постепенно высыхать, сохраняя естественную форму.

В подвешенном виде. Свяжите стебли небольшими пучками и подвесьте соцветиями вниз в темном, сухом и проветриваемом помещении. Такой способ хорошо сохраняет форму стеблей.

В духовке или сушилке. Для гортензии этот вариант нежелателен: высокая температура делает лепестки ломкими и может испортить форму соцветий. Лучше выбрать естественную медленную сушку. Прямое солнце также не подходит — оно быстро обесцвечивает цветы.

Как хранить сухоцветы

Готовые соцветия держите вдали от солнечных лучей и источников влаги. Не размещайте их в ванной или рядом с кухонной плитой. Пыль с сухих цветов удобно удалять феном на минимальной мощности и холодном режиме. Направляйте поток воздуха с расстояния 30–40 см, чтобы не повредить лепестки.

Частые ошибки

Слишком ранняя срезка — в соцветиях остается много влаги, и они теряют форму. Сушка в сыром помещении — может появиться плесень. Оставленные листья замедляют высыхание и становятся ломкими. Прямое солнце быстро выжигает цвет. Слишком плотное размещение не дает соцветиям проветриваться и увеличивает время сушки.