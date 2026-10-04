Дело о финансовых махинациях Тебекина начали рассматривать по существу

По делу проходят 12 человек, которым в зависимости от роли вменяют преступления в сфере незаконной банковской деятельности, мошенничества и участия в преступном сообществе.

Суд перешел к рассмотрению дела по существу

Московский областной суд в конце сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Владимира Тебекина и еще 11 фигурантов. Следствие связывает их с незаконной банковской деятельностью и финансовыми махинациями в Белгородской и Курской областях. Об этом говорится в судебных материалах, которые находятся в распоряжении РИА Новости.

По версии Генеральной прокуратуры России, в январе 2002 года Виктор Панюшин, занимавший, по данным ведомства, высокое положение в преступной иерархии, наделил Тебекина аналогичным статусом в Белгородской области.

Обвинение в незаконной банковской деятельности

В апреле 2014 года, согласно материалам дела, Тебекин создал и возглавил организованную преступную группу, деятельность которой была связана с преступлениями в экономической сфере.

Как утверждает Генпрокуратура, с 2014 по 2017 год участники схемы занимались незаконной банковской деятельностью и получили от нее доход в размере 235 млн рублей.

Кроме того, используя подконтрольные организации, фигуранты, по версии следствия, незаконно возмещали НДС и таким образом похитили из бюджета более 57 млн рублей.

В деле 12 фигурантов

Обвинения предъявлены с учетом роли каждого участника. Фигурантам вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство подразделением преступного сообщества и участие в нем, незаконную банковскую деятельность, а также мошенничество в особо крупном размере.