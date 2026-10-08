На 100 процентов: глава Павлово-Посадского округа проверил зимнюю готовность Электрогорска

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 7 октября прибыл в Электрогорск с выездной проверкой готовности коммунальных служб к зимнему сезону. По его словам, зима всегда приходит неожиданно, но город должен быть готов к ее приходу на сотню процентов.

В ходе визита осмотрели технику и провели встречу с коллективами, которые отвечают за чистоту и порядок в зимний период. Криворучко отметил, что люди настроены на работу, готовы и темп не сбавляют.



На балансе МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» — девять единиц техники, 32 сотрудника и 600 т пескосоляной смеси в запасе. У МБУ «УК Электрогорск» — 13 машин, 80 рабочих и 100 т соли. По информации главы округа, первоочередная задача — комфорт и безопасность жителей, и коммунальные службы справятся с любыми погодными вызовами.